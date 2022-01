Zanevska, la belle histoire belge du jour à l’Open d’Australie: «Je joue enfin pour moi»

Maryna Zanevska, c’est la belle histoire belge du moment. Une histoire révélée sur le tard, tellement il a fallu des années à la fille d’Odessa, devenue Belge en 2016, pour confirmer tout le talent que ses coaches (Philippe Dehaes surtout, puis le regretté Julien Hoferlin, et désormais le Bruxellois Geoffroy Vereerstraeten) voyaient en elle. « Une joueuse à la qualité de balle exceptionnelle, mais fragile mentalement et physiquement » : c’est en résumé ce qu’on entendait toujours de cette gentille fille aux yeux bleus. Impressionnante aux entraînements, elle avait l’art de se décomposer en match, de rater l’immanquable et d’enchaîner galère sur galère. Elle n’était plus que la 259e joueuse mondiale, fin mai dernier…