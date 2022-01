«Alternatives»: Pécresse a-t-elle joué la mauvaise carte?

Rien n’est encore tranché. La candidate du parti LR, Valérie Pécresse, après s’être imposée à l’issue des primaires de la droite, avait beaucoup de cartes en main. Son image de femme, conservatrice certes, mais ouverte et modérée, pouvait lui faire espérer un rassemblement sur son nom d’électeurs de droite qui s’étaient, un temps, laissés séduire par le macronisme et d’électeurs de gauche qui, désespérés par le spectacle ahurissant qu’offre leur camp, pouvaient voir en elle une façon acceptable de mettre Macron en échec et de revenir au bon vieux clivage droite-gauche.