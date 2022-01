BNP Paribas fixe un montant maximum pour ses comptes d’épargne

Par ailleurs, à partir de ce lundi, il n’est possible d’ouvrir qu’un seul compte d’épargne au nom d’un même titulaire ou des mêmes cotitulaires. Cette limitation ne concerne pas les comptes d’épargne ouverts avant le 17 janvier 2022.

Selon la banque, plus de 99 % des clients de BNP Paribas Fortis, Hello bank ! et Fintro ne sont toutefois pas concernés par cette mesure.