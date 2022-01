Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 repasse dans le vert malgré la chute de Ageas

Il avait d'abord accusé le coup avec un plongeon de 12% de Ageas (46,26), écart ramené à 5,6%, faisant suite à l'entrée de l'Etat dans le capital du groupe d'assurances. Quatorze éléments du BEL 20 étaient par contre en hausse, emmenés par Galapagos (49,92) et arGEN-X (255,00) qui progressaient de 4,5% et 2,2%, Solvay (107,95) et UCB (88,92) étant de même positives de 2,1% et 0,4%. AB InBev (59,10) s'appréciait de 0,2% et KBC (83,52) de 0,7%, Elia (114,10) et Ackermans (178,40) gagnant 0,9% et 0,8%.

Proximus (17,59) et Telenet (34,06) reperdaient par contre 0,9% et 0,2%, Orange Belgium (19,82) cédant par ailleurs 0,4% tandis que Bpost (7,54) récupérait 0,3%. Aperam (55,42) gagnait 0,5% à l'inverse de Umicore (33,51), en baisse de 0,8% tandis que GBL (98,04) et Sofina (388,00) remontaient de 0,5% chacune.