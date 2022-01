BAM! Trio: une musique confortable

Bastien Jeunieaux à la guitare, Arnaud Cabay à la batterie, Maxime Moyaerts à l’orgue Hammond. Alignez les initiales de leurs prénoms et ça fait BAM. Ajoutez un point d’exclamation pour attirer l’attention et faire joli, et voilà le BAM ! Trio. Un nom de groupe explosif. Simple, non ? et pour poursuivre sur la voie de la simplicité, le trio intitule son premier album One. Encore plus évident. Mais foin de considérations sur les noms et titres, voilà une musique bien agréable. C’est du jazz concocté par des amateurs de blues, de groove et de soul. Et ça balance super. Une assise intelligente à la batterie, le son harmonieux et chaud du Hammond, le timbre rond de la guitare se conjuguent avec des mélodies imparables pour nous offrir une musique confortable. Une espèce de cocon doux dans lequel on prend plaisir à se calfeutrer pendant ces journées d’hiver et de covid.