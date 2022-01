«La salle, ça permet d’échapper à la peur de la consommation en rue»

Ce matin d’octobre, Freddy est épuisé. Seule la barquette de frites mayo arrive à l’arracher du canapé où il s’est affalé après une nuit difficile. La salle de conso, il n’est « pas trop pour ». Du moins pour lui parce que, assure-t-il, « il gère ». Mais, pour les autres usagers, « c’est très important. Les conditions dans lesquelles ils consomment et vivent, c’est ignoble. Aller dans la salle, ça donnera un peu d’intimité aux personnes. Si quelqu’un consomme, c’est qu’il n’est pas bien. Ça le changera de la consommation à l’arrache de tous les jours, où on doit se cacher, aller vite, c’est vite parasité, il y a des gens qui n’ont pas envie de voir ça. Parfois on doit faire ça au milieu des cacas, on n’a pas le choix, c’est ignoble, c’est inhumain ». Quarante à 60 % des usagers qui défilent au comptoir de Transit disent consommer en rue…