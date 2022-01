Rafael Nadal, le dernier des Mohicans

D’habitude, Rafael Nadal est un Sioux pour la prudence qu’il affiche constamment avant d’aborder un adversaire ou un tournoi, et ce, malgré un palmarès qui pèse 20 sacres en Grand Chelem et 89 victoires sur le circuit au total ! Mais le voici transformé en Mohican, lui qui est désormais avec les absences conjuguées de Federer et de Djokovic, le seul membre du « Big 3 » au départ de ce Grand Chelem, ce qui n’était jamais arrivé ! De quoi placer logiquement, et quoi qu’il en dise, l’expérimenté Espagnol de 35 ans en tête de liste des favoris de cette édition, aux côtés des plus jeunes Daniil Medvedev et Sascha Zverev. Nadal est aussi le seul joueur du tableau à avoir déjà remporté cet Open d’Australie (2009), tout en ayant aussi disputé quatre autres finales, ici, la dernière en 2019.