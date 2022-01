Le directeur opérationnel de Delhaize quitte l'entreprise

Depuis 2018, M. De Waegeneer était compétent pour le segment "Operations". Sa fonction comprenait des responsabilités sur les magasins en gestion propre et les affiliés, les centres logistiques, la chaîne d'approvisionnement et les départements techniques, avait fait savoir la marque au lion lors de sa désignation.

Les tâches de Dieter De Waegeneer sont reprises par Johan Ideler, qui devient "senior vice president logistics and supply chain", et Raffael Li, qui obtient le poste de "senior vice president retail operations". Les responsabilités sur la chaîne d'approvisionnement et les centres logistiques et celles portant sur les magasins sont donc scindées afin de travailler de façon "aussi performante et efficace", selon un porte-parole.