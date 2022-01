Mercato: le Real Madrid préparerait une offre record pour tenter d’attirer Haaland

Le 3 août 2017 est un jour historique dans le macrocosme footballistique. Peut-être devra-t-on bientôt mettre cette phrase à l’imparfait. Et pour cause, le record du transfert le plus important sur le plan financier pourrait être battu cet hiver.

Selon le Mirror, le Real Madrid prépare une offre de 349,7 millions d’euros pour l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland,. Ce serait bien plus que les 222 millions d’euros du PSG pour le Brésilien Neymar, en provenance du Barça.