Les prédictions de Günter Bresnik: «Sans Djokovic, mon favori c’est Zverev!»

L’Autrichien, ancien coach de Boris Becker, Henri Leconte et Dominic Thiem, et désormais engagé par Gaël Monfils, nous a livré une interview sans concession, avant cet Open d’Australie déjà particulier.

Sans doute parce qu’il est Autrichien et qu’il tricote son anglais avec des aiguilles germaniques, Günter Bresnik n’est pas encore très populaire du côté francophone du tennis. Pourtant sa carte de visite est impressionnante. Il a coaché de vraies personnalités du tennis international : Boris Becker, Henri Leconte, Ernests Gulbis, Dominic Thiem, entre autres. Et s’il risque de faire parler plus de lui côté français, c’est qu’il s’occupe depuis un an de Gaël Monfils. Un « curieux mariage », comme il le dit lui-même, entre la rigueur d’un homme de 60 ans qui en impose naturellement, avec sa barbe de trois jours, et un joueur de 35 ans admiré pour son talent spectaculaire, en dehors des clous. Depuis son petit village d’Innermanzing, à un jet de pierre de Vienne, Günter Bresnik a évoqué le nº1 français, 21e mondial, mais il a aussi passé en revue toute l’actualité tennistique du moment à l’aube de cet Open d’Australie déjà étonnant.