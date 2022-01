La CAN privée de deux stars: Aubameyang et Lemina quittent la sélection du Gabon

Les deux joueurs principaux du Gabon Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, positifs au Covid-19 avant le premier match de leur équipe dans la Coupe d’Afrique des Nations, vont quitter leur sélection et rentrer dans leurs clubs, respectivement Arsenal et Nice, a annoncé lundi leur sélectionneur Patrice Neveu.

« Vu le souci médical que Pierre-Emerick (Aubameyang) et Mario (Lemina) ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu’ils puissent se soigner, être pris en charge », a indiqué Neveu en conférence de presse.