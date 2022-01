Écosse: méga-enchères pour des concessions d'éoliennes en mer; la Belge DEME impliquée

L'ensemble des projets couvre un peu plus de 7.000 km2 et ils permettront de déployer une capacité combinée de presque 25 GW, précise le communiqué. Dix seront flottants, six seront fixes et l'un des parcs sera mixte.

L'entreprise belge DEME, spécialisée dans l'éolien offshore, dirige un consortium qui ambitionne la construction d'un parc en mer fixe d'une capacité de 1.008 MW. La filiale du groupe de construction CFE (contrôlé par Ackermans & van Haaren) est également à la tête d'un autre groupe d'entreprises qui prévoit un parc éolien, flottant cette fois, d'une même capacité de 1.008 MW.

Les autorités estiment que ce premier appel d'offres d'éolien marin en Écosse en plus d'une décennie génèrera en outre "plusieurs milliards de livres" d'investissement dans la région.

Si une candidature ne conduisait pas, in fine, à la signature d'un accord, c'est la candidature la mieux notée suivante qui se verrait proposer une option, précise l'organisme public.