Vers un débat parlementaire sur la norme salariale

La pétition déposée le 21 décembre par le front commun syndical sur le site de la Chambre a franchi, ce lundi, le cap des 25.000 signatures. Les représentants de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB seront entendus en commission des Affaires sociales et de l’Emploi.

Ce lundi, la pétition réclamant un débat sur la norme salariale a atteint 25.497 signatures sur la plate-forme de la Chambre. Soit 497 de plus que le minimum requis pour pouvoir soumettre ce thème au débat des parlementaires.

Cette pétition avait été mise en ligne le 21 décembre dernier, à l’initiative des représentants du front commun syndicale. Ceux-ci dénoncent en effet le corset que représente la loi de 1996 sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde de la compétitivité. Celle-ci, modifiée en 2017, prévoit notamment le mécanisme fixant la marge maximale d’augmentation salariale lors des négociations bisannuelles de l’accord interprofessionnel (AIP). Lors des deux dernières négociations de l’AIP, les marges autorisées furent respectivement de 1,1 % et de 0,4 %, conduisant à un échec du dialogue entre patronat et syndicat.