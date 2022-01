Le président de Vooruit plaide pour un pass vaccinal: «Sans certificat de vaccination, vous n’entrerez nulle part»

Conner Rousseau cherche à « récompenser les vaccinés » et fait porter aux non vaccinés la responsabilité et les conséquences de leur choix.

Conner Rousseau veut faire porter la responsabilité de leur choix aux non vaccinés. « Vooruit ne veut pas imposer un vaccin contre leur gré aux personnes non vaccinées, ni les menacer de peines de prison ou leur infliger une amende. Ce que nous voulons, c’est leur faire assumer les conséquences de leur choix de ne pas se protéger et de ne pas protéger les autres », comme repris dans La Libre . Il estime que des lieux comme des cafés ou des boites de nuit devraient être interdits aux non vaccinés, car cela « menace de surcharger le système de santé ».

« Tant qu’il n’y a pas de certitude que l’omicron est le dernier variant du virus, nous devons continuer à promouvoir la vaccination », a-t-il déclaré au cours de l’émission « Terzake » (Canvas-VRT).