Nouvelle PAC: le syndicat agricole Fugea se réjouit du plan wallon

Durant toutes les discussions, la Fédération unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs (Fugea) a défendu l'idée d'un plan capable d'assurer un revenu aux agriculteurs et agricultrices, une transition agroécologique ainsi qu'une plus grande équité sociale au sein du monde agricole, a rappelé son président, Philippe Duvivier, dans un communiqué.

"Il semble que nos revendications aient été entendues par nos décideurs et décideuses politiques qui ont présenté un plan PAC à même de répondre à ces enjeux", selon lui.