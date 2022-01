Et si le propre de l’homme c’était l’animal?

Offrir un cadeau dans le but d’obtenir une faveur sexuelle, soigner un nouveau client en espérant le fidéliser (ou négliger un client « captif »), aider un congénère plus faible, profiter de la faiblesse d’un adversaire pour lui chiper son territoire, clôturer jalousement son jardin et agresser quiconque transgresse la limite, privilégier ceux ou celles issus de notre propre sang, diffuser intentionnellement des fausses nouvelles, houspiller un travailleur plus lent et moins performant, éprouver de la tristesse, être optimiste, ou être en deuil… On ne compte plus les comportements que l’homme pense être le propre de l’homme. A tort. Des décennies d’observation du monde animal ont montré que nos cousins non humains ont développé de nombreux agissements qui ressemblent furieusement à ce que nous pensons nous être réservés.