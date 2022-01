Carrefour retire plusieurs produits de la vente

Carrefour a décidé lundi, en concertation avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), de procéder au rappel de produits de type crème glacée, des bûchettes vanille-fruits rouges et vanille-fruits exotiques ainsi qu’une bûche fruits rouges, de marque Carrefour, en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’oxyde d’éthylène, un produit phytopharmaceutique. Ils sont également retirés de la vente dans les enseignes belges.

Les numéros des lots concernés sont PL0258, PL0259, PL0300 et PL0301 pour la bûche fruits rouges. Les bûchettes rappelées portent quant à elle les réferences PL0267 et PL0312. Il est recommandé aux personnes qui détiendraient ces produits de ne pas les consommer et de les détruire ou de les rapporter au point de vente, où ils seront remboursés.