Les Diables rouges ne perdront pas leur coach avant la Coupe du monde: Roberto Martinez aurait dit «non» à Everton

Depuis ce matin et le licenciement de Benitez à la tête d’Everton, le nom de Roberto Martinez, notre sélectionneur national, circule comme successeur numéro 1 dans la presse anglaise. D’après nos confrères du Het Laatste Nieuws, l’Union Belge aurait bien été contactée par le club anglais. « La RBFA préfère conserver son sélectionneur à dix mois de la Coupe du monde. Martinez est charmé par la proposition mais ne veut pas forcer son départ et a dit « non » à Everton pour le moment », écrivent nos confrères néerlandophones.

Bien que la fédération n’ait pas communiqué sur le sujet, « les bruits de couloirs confirment qu’il est hors de question de se chercher un nouveau sélectionneur avant le Mondial », ajoute le Laatste Nieuws.