Emmanuel André détaille ce qu’il reproche à «Didier Raoult et d’autres gourous des mouvements anti-vax»

« Ce que je reproche à D. Raoult et d’autres gourous des mouvements anti-vax, ce n’est pas d’avoir émis des hypothèses qui allaient à contre-courant. Car c’est nécessaire que de telles hypothèses soient formulées et vérifiées rigoureusement », estime Emmanuel André.

« Je leur reproche plutôt d’avoir cherché à “faire croire” avant de pouvoir apporter des données crédibles (…) Quand on communique une hypothèse de façon isolée par rapport aux résultats de vérification, on a le devoir de laisser une place à l’incertitude. Et on doit accepter de pouvoir se tromper (…) Raoult et d’autres ont fait fi de ces précautions. Et ils ont cherché une validation “populaire” faute de pouvoir obtenir une validation scientifique. »