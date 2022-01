Thibaut Courtois, entre plénitude et manque de reconnaissance

Du haut de son double mètre, Thibaut Courtois a appris à vivre avec la critique et les exigences du monde professionnel. Si le gardien belge a toujours fait forte impression depuis ses débuts professionnels en 2009, il n’a, semble-t-il, jamais atteint le niveau qui est le sien à l’heure actuelle. Une forme de plénitude sur et en dehors des terrains. Surtout, un état de grâce dont le Real Madrid ne cesse de se réjouir quotidiennement et qui (re)lance la question suivante : Thibaut Courtois est-il le meilleur portier de la planète ? Impossible, néanmoins, de poser une réponse claire et définitive, tant la subjectivité et l’émotion d’un instant peuvent inévitablement orienter l’argumentaire.