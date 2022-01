Explosion à Abou Dhabi: l’image écornée du «havre de paix» des Emirats

Le feu a pris aux Emirats arabes unis. Ce lundi, des camions-citernes ont explosé à Abou Dhabi, tuant trois personnes (un Pakistanais et deux Indiens) et faisant six blessés modérément touchés, selon la police. Au même moment, de la fumée s’élevait de la nouvelle zone de construction de l’aéroport international, les autorités parlant d’un « incendie mineur » n’ayant pas fait de victime. Malgré les nuages noirs dans le ciel, les regards se sont tournés vers le sud de la péninsule arabique. Car les causes de ces troubles seraient à chercher du côté du Yémen.

Les Houthis, les rebelles yéménites soutenus par le grand ennemi iranien, ont annoncé « une opération militaire d’envergure » aux Emirats alors qu’explosaient les véhicules près des réservoirs de stockage d’Adnoc, la compagnie pétrolière d’Abou Dhabi, selon les informations de l’agence officielle WAM. Le porte-parole militaire houthiste a promis des détails dans la journée.