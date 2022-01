Comment réconcilier un bourgmestre et son centre culturel?

Depuis bientôt un an, une crise oppose le collège de Braine-l’Alleud et son centre culturel. Principal pouvoir subsidiant, la commune réclame un contrôle financier accru. Le centre défend une autonomie garantie par décret.

La tension entre communes et centres culturels est mal vécue dans plusieurs entités, mais il n’y en a qu’une où le centre culturel a cité en référé la commune pour qu’elle verse le subside annuel 2021 qui lui était dû. En retour, ce 12 janvier, la commune de Braine-l’Alleud vient de dénoncer au parquet de possibles infractions pénales commises dans la gestion de ce centre. Aujourd’hui, il n’y a plus de dialogue : la confiance est rompue entre la commune et le centre culturel mais aussi entre la commune et le Service général d’inspection de la culture ; le centre, lui, se demande bien ce qu’est la finalité de l’interminable querelle qui lui est faite.