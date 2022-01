Namur: une personne incarcérée après la saisie de 250 rongeurs dans un élevage illégal

Ils sont infestés de parasites internes, ont les griffes très longues et souffrent de déshydratation, selon l’ASBL « Le Rêve d’Aby ».

Deux personnes ont été interpellées et l’une d’entre elles incarcérée après la saisie, jeudi dernier, de plus de 250 rongeurs dans un élevage illégal à Loyers, indiquent lundi le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq, et le chef de corps de la police locale, Olivier Libois.

La perquisition a été décidée à la suite à plusieurs constatations policières dans le cadre d’une enquête de la police Namur Capitale. Elle a été menée en collaboration avec l’Unité du bien-être animal du Service public de Wallonie.