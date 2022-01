Une galaxie éclatée

Jean-Luc Mélenchon

70 ans, autour de 10 % dans les sondages, soutenu par la France insoumise.

Il accélère sa campagne. Féru de nouvelles technologies, il a tenu ce dimanche à Nantes un meeting « immersif et olfactif ». Sur le plan économique et social, il est favorable à la planification et aux nationalisations (des autoroutes et des aéroports notamment). Il veut une loi d’urgence sociale, en bloquant les prix et en augmentant le salaire minimum à 1400 euros. Il plaide pour une imposition à 100 % au-delà de 12 millions de revenus annuels. Il veut évoquer le passage aux 32 heures de travail hebdomadaires et propose le retour de la retraite à 60 ans.