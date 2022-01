Nouvelle PAC: le plan wallon contient des avancées, mais insuffisantes (ONG)

Au rang des "bonnes intentions qui demandent à être concrétisées", ces associations (IEW, WWF, Greenpeace, Natagora, Nature & Progrès et Unab) relèvent les éco-régimes et l'annonce de la future protection des prairies de grand intérêt biologique.

"Les nouvelles d'une meilleure répartition des aides, avec des plafonds, un soutien accru aux jeunes, et un renforcement du paiement redistributif, sont les bienvenues, même si des engagements plus décisifs vers la fin des paiements au revenu à l'hectare et à la tête de bétail sont nécessaires pour mettre un terme à la course à l'agrandissement et à la misère économique et sociale du secteur", ajoute-t-on.