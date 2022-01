Une femme poussée sur les voies du métro: des images dont la diffusion pose question sur le plan légal

Si ces images permettent de prendre la mesure de la scène et de préciser la teneur des faits, leur diffusion initiale s’avère manifestement illégale, notamment au regard de la législation existante en matière de vie privée et de recours à la vidéosurveillance en temps réel dans les lieux publics.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux, avant de faire celui de la presse nationale, puis internationale. Aussi dures soient-elles à regarder, elles témoignent sans conteste de la violence de la tentative de meurtre qui s’est déroulée vendredi dernier dans la station de métro Rogier, où un homme identifié comme B.P. a poussé une femme sur les rails quelques instants avant l’arrivée de la rame, laquelle a été arrêtée in extremis par son conducteur. Partagée et repartagée, la séquence en question est comprise dans une vidéo de 58 secondes probablement tournée au GSM – et tantôt diffusée avec l’incrustation du logo TikTok, tantôt sans. La personne qui en est à l’origine filme elle-même un moniteur informatique diffusant la séquence, dans ce qui pourrait être une « control room ».