La fibre de Proximus prend le chemin des airs

En souterrain, le long des façades et, maintenant, via les airs. Pour Proximus, tous les moyens sont bons pour amener la fibre optique chez les particuliers et atteindre ses objectifs, à savoir couvrir 70 % des habitations avec de la fibre optique pour 2028 et 100 % à terme.

L’opérateur télécom a annoncé ce lundi la signature d’un accord avec Ores, le principal gestionnaire de réseau d’électricité (GRD) de Wallonie. Objectif ? Pouvoir utiliser ses poteaux électriques comme support pour acheminer la fibre dans les zones moins densément peuplées, là où le déploiement de la fibre en façade n’est pas toujours possible vu l’absence de maisons mitoyennes et là où le recours aux tranchées s’avère particulièrement coûteux vu les distances à parcourir.