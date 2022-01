Pro League: Yves Dabila revient en Belgique et renforce Seraing

Bien connu du championnat de Belgique, ce défenseur ivoirien, 24 ans, vient de Lille en prêt et a déjà porté les couleurs du Cercle de Bruges (2019-2020) et de Mouscron (2020-2021) déjà en prêt.

C’est la troisième arrivée dans le secteur défensif pour Jean-Louis Garcia, le nouvel entraîneur de Seraing, après les arrivées de Daniel Opare et Molla Wagué.

Le nouveau défenseur est arrivé au Pairay lundi. «J’ai déjà joué à Mouscron et au Cercle de Bruges et je sais que le championnat belge est plus athlétique qu’en France. Il faut réaliser beaucoup de courses. Mes points forts? La relance et les duels, principalement», a commenté le nouveau sérésien dans le communiqué de sa nouvelle équipe.