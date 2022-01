Seraing-Union arrêté à cause du brouillard: une reprise qui vire au jeu d’échecs...

Seraing et l’Union pourront reprendre la rencontre arrêtée ce samedi à cause du brouillard avec une feuille de match différente ainsi qu’une équipe de base autre que celle qui est rentrée aux vestiaires à la pause.

Par Jérôme Vidotto et Vincent Miller

Ce mardi soir, l’issue de Seraing-Union sera enfin connue, trois jours après son coup de sifflet initial. Débuté ce samedi, le match avait été interrompu à la mi-temps à cause d’un brouillard persistant au Pairay. La deuxième période débutera sur le coup de 20h et se déroulera selon des règles bien particulières. « La feuille de match peut contenir les joueurs qualifiés pour jouer qui étaient inscrits sur la « Squad size limit » au moment où le match a été arrêté, indépendamment du fait qu’ils figuraient ou non sur la feuille de match initiale, à l’exception des joueurs remplacés ou expulsés lors du match arrêté ainsi que des joueurs suspendus pour le match arrêté », précise le règlement.