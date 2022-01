Une avancée dans la compréhension de la maladie de Parkinson

Mieux comprendre pour mieux guérir » : la devise de l’institut de recherche biomédicale de l’UCLouvain qui porte le nom de son fondateur, le Nobel de médecine Christian de Duve, traduit bien les enjeux cruciaux de la recherche fondamentale. Il est en effet difficile, sinon impossible, de développer de nouvelles approches thérapeutiques si on ne comprend pas les mécanismes sous-jacents des maladies.

La découverte d’une défaillance moléculaire à l’œuvre dans le développement du Parkinson qui vient d’être faite par l’institut de Duve pourrait donc, à terme, permettre de nouveaux traitements contre cette maladie neurodégénérative invalidante qui touche principalement les personnes âgées. L’étude, réalisée avec le soutien financier de Welbio et du Conseil européen de la recherche (ERC), est publiée ce lundi dans le journal américain PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).