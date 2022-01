Un but et un point qui ne peuvent tout masquer au Standard

Le Standard a ramené d’Anderlecht, dimanche, un point inespéré. Miraculeux, au vu du déroulement du match et du nombre d’occasions galvaudées par l’équipe bruxelloise, punie pour ne pas avoir su tuer tout suspense malgré une domination et une maîtrise de tous les instants. Ce point décroché en fin de rencontre, Arnaud Bodart et ses équipiers l’ont fêté, à chaud, sans manifestation de joie excessive, tant ils savaient qu’il tombait un peu de nulle part.