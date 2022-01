Armes wallonnes: une pétition pour plus de transparence défendue au Parlement wallon

Des associations et 1.043 signataires dénoncent que la Région wallonne tarde à publier son rapport 2020 sur les licences d’exportation d’armes et ne respecte pas les engagements internationaux.

Nous sommes le 17 janvier 2022 et le rapport portant sur l’année 2020 n’a toujours pas été rendu public ni même pu être consulté par les députés membres de la sous-commission de contrôle des licences d’armes de ce Parlement. Or le rapport de l’Union européenne sur les exportations 2020 a été publié en octobre dernier. Les chiffres sur les exportations wallonnes qui en font partie ont donc été transmis auparavant à l’Union européenne pour lui permettre d’établir son rapport. En Flandre, les députés et le public ont déjà accès aux avis rendus sur les ventes d’armes de décembre 2021 » L’entrée en matière de François Graas (Amnesty International) est claire. Comme premier signataire d’une pétition ayant obtenu plus de 1.000 signatures (1.043 dans ce cas) sur « une plus grande transparence des procédures d’octroi des licences d’armes », il est venu la présenter devant quelques membres de la Commission des affaires générales et des relations internationales.