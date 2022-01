Blue Monday: Christie Morraele soutient le dispositif «sentinelles» à Namur

Par AITOR BENITEZ ET SOPHIE MENARD (ST.)

Blue Monday… le troisième lundi de janvier serait le jour le plus déprimant de l’année. L’occasion pour la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale (PS) de visiter les locaux du Centre de prévention du suicide de « Un pass dans l’impasse » à Namur.

Selon l’ASBL, le suicide aurait pris une plus grande ampleur en Wallonie que dans les autres Régions. Il est même devenu la première cause de décès chez les 15-44 ans. On recense également une hausse de 12 % sur ces cinq dernières années : 686 Wallons ont mis fin à leurs jours en 2021, contre 612 en 2017.