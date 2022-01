MR: Denis Ducarme annonce la riposte du clan «libéral-démocrate» face à Georges-Louis Bouchez

Pour cela, il annonce qu’un « candidat libéral-démocrate » ou « libéral-social » se présentera lors du prochain scrutin présidentiel interne, fin 2023. « Avec mes amis », explique-t-il à la Dernière Heure, « je m’engage à continuer à porter les valeurs plus populaires, plus démocrates, plus tournées vers l’égalité des chances, vers la neutralité de l’État, vers la défense du pouvoir d’achat. Des valeurs qui sont depuis toujours portées par le courant libéral. Je veux prendre date et leur dire qu’il y aura à l’échéance du mandat de Georges-Louis Bouchez une candidature d’inspiration libérale-démocrate ou libérale-sociale. » Et précise que ce candidat ne sera pas forcément lui, même s’il en a sans doute envie en se faisant le porteur d’un contre-courant à la ligne de « droite décomplexée » de son président : « Je ne suis pas là pour moi uniquement, donc cela pourrait être quelqu’un d’autre. On en décidera ensemble. »

Comme Crucke, Ducarme déclare donc ouvertement ne pas partager certains positionnements de son président. Il cite ses propos sur Zemmour. Ou « quand Georges-Louis dit qu’il se positionne à droite, il le dit en notre nom à tous au MR et je réponds non. Le MR n’est pas un mouvement de droite, c’est un mouvement qui va du centre à la droite depuis toujours et on aurait tort de rétrécir ainsi nos valeurs uniquement à un mouvement de droite conservateur. Il y a toujours eu, au sein de la famille libérale, une tendance plus conservatrice et une plus libérale-démocrate et je veux clairement aujourd’hui m’engager à faire perdurer cet équilibre. » Il admet d’ailleurs craindre les conséquences de la ligne libérale imprimée par Bouchez : « On est dans un moment de crise et plutôt que de diviser, le politique doit tenter davantage de dialoguer, de réconcilier. Sur la méthode, je ne le vois pas hélas. Ce qui fait d’ailleurs dire à certains que le MR risque de se retrouver dans l’opposition à tous les étages. »