Open d’Australie: Henin évoque Djokovic, «il va trouver l’énergie d’aller chercher les records dont il rêve»

« C’est très difficile de se prononcer, car on ne se trouve pas dans l’intimité du joueur », a-t-elle expliqué. « Bien sûr, Djokovic a commis des erreurs et il les a reconnues, ce qui ne peut pas non plus témoigner d’un sentiment de ’super puissance’ qui l’habiterait. Je peux comprendre que cela suscite des questions, mais s’il est allé en Australie, c’est qu’on lui a dit que cette exemption lui en donnait le droit. On peut dès lors aussi comprendre son malaise. Certains ont évoqué la responsabilité du tournoi et de Tennis Australia, et c’est vrai qu’il y a tout de même beaucoup de zones d’ombres autour de leur communication. Après, on peut aussi se mettre dans la peau de tous les Australiens, qui ont vécu un confinement extrêmement strict et douloureux. Et on peut comprendre qu’ils n’ont pas envie que des gens bénéficient de privilèges. C’est de toute façon une situation hyper complexe que l’on vit depuis deux ans. Et aujourd’hui, c’est un épilogue un peu triste pour tout le monde ».

Justine Henin, qui fut également numéro 1 mondiale, pense en tout cas que Novak Djokovic va rebondir pour aller chercher le record du nombre de titres du Grand Chelem (20) qu’il partage avec Roger Federer et Rafael Nadal après avoir triomphé l’an dernier à l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon. Même si le fait de ne pas être vacciné risque de lui compliquer la tâche.