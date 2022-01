Sporting de Charleroi: les cadres doivent prendre leurs responsabilités

Il suffisait de regarder la feuille de match et de comparer le banc des deux équipes qui s’affrontaient ce dimanche à Anvers pour comprendre que si le onze de départ carolo ne parvenait pas à faire la différence, l’Antwerp aurait un net avantage dans la quête des trois unités. Et alors que le marquoir affichait 2-0 au bout d’un petit quart d’heure de jeu, cet avantage était rapidement devenu un boulevard pour les Anversois qui n’ont pourtant pas été plus forts que leurs homologues hennuyers dans le jeu. « On a dû courir après le match parce qu’on a très mal géré les deux premières fois qu’Anvers a passé le milieu de terrain », soulignait ainsi Edward Still après la partie. Alors que Marco Ilaimaharitra évoquait un manque « de cœur durant les quinze premières minutes », le mentor des Zèbres a confirmé les propos de son capitaine dans la foulée, rappelant que si l’on peut « parler de foot ou de tactique, il doit y avoir l’impact, la force physique, la puissance et le cœur aussi » pour remporter des matches.