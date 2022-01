Coronavirus - Pas d'accord au sein du Groupe des Dix sur la flexibilité dans les entreprises (2)

"C'est vraiment dommage. On voulait vraiment avoir un accord. Sur les mesures à prendre, nous étions quasiment parvenus à un accord mais le côté patronal souhaite un accord uniforme. Or, la situation est et sera encore à l'avenir complètement différente d'un secteur à l'autre", a souligné le président du syndicat socialiste.

De leur côté, les organisations patronales ont également fait part de leur regret de ne pas avoir abouti à un accord. "Malheureusement, il n'a pas été possible de parvenir à un accord car les syndicats exigeaient entre autres un système de négociations en cascade interminable. Cela comporte plusieurs risques, notamment: les mesures peuvent entrer en vigueur tardivement, être différentes pour chaque secteur et donc potentiellement discriminatoires", peut-on lire dans un communiqué envoyé lundi soir.