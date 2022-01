L’usure des infirmiers: «J’ai été dégoûtée du métier. Complètement»

Là, je suis contente, parce que j’arrive à en parler sans pleurer. » Elle est fébrile, Anne. En colère souvent. Et intarissable lorsqu’il s’agit de parler de son métier d’infirmière aux soins intensif, plus précisément de l’angoisse immense de devoir remettre les pieds à l’hôpital malgré 32 ans d’expérience. « Quand le covid est arrivé, je me suis dit que je ne tiendrais jamais le coup entre la cadence, le stress, l’inhumanité de devoir traiter les gens sans en avoir le temps et l’indifférence de la hiérarchie. Aujourd’hui encore, quand je rentre de congé, c’est avec l’angoisse de me dire : “Qu’est-ce qu’ils nous auront encore pondu ? Qu’est-ce que je ne vais pas savoir faire.” »

La quinquagénaire n’est pas la seule infirmière au bord de la rupture. « Encore maintenant, quand on entend qu’on va avoir un covid, la moitié du service s’écroule. » C’est peut-être bien le seul réconfort – un peu malsain : tout le monde galère.