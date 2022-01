Pro League: Anderlecht et Bruges reprennent la main

Respectivement président du Sporting et CEO du Club, Wouter Vandenhaute et Vincent Mannaert ont vu leur mandat spécial confirmé à l’unanimité. Ce qui ne pouvait que déboucher sur la démission de Pierre François, à 5 mois de la fin de son contrat.

Intimement convaincus durant plusieurs décennies de leur intérêt à occuper le terrain du côté de la Pro League, Anderlecht et le FC Bruges avaient lâché la bride ces derniers temps. La démission de Marc Coucke en avril 2019, après à peine 10 mois de présidence, et la politique de la chaise vide pratiquée par le Club depuis le retrait fracassant de Vincent Mannaert en juin 2020 constituaient autant de signes allant dans le sens d’un recentrage. Au dire des directions intéressées, la reconstruction d’Anderlecht devait passer impérativement par cette étape alors que le recul brugeois était censé présager un bond du club le plus puissant du pays vers le futur, à savoir la BeNeliga et surtout vers une Ligue des champions dans la version intimiste d’un cercle de plus en plus fermé.