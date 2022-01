Patrons et syndicats divisés face à la menace omicron

La vague omicron mettra-t-elle les entreprises à l’arrêt ou au ralenti ? Cette crainte, relayée la semaine passée par la FEB, appelait des mesures « exceptionnelles » en matière de flexibilité. Le Groupe des Dix (qui rassemble les interlocuteurs sociaux) se réunissait ce lundi soir, afin que les deux bancs s’entendent sur la nature de celle-ci. La réunion s’est soldée par un échec.

Les employeurs étaient demandeurs d’un recours accru aux heures supplémentaires, à l’intérim, aux jobs étudiants ainsi que d’un rappel possible des travailleurs en crédit-temps, en congé thématique mais aussi des chômeurs temporaires et des récents pensionnés et prépensionnés. Tout le monde sur le pont face à omicron.