Etats-Unis et Canada frappés par une tempête hivernale: jusqu’à 60 cm de neige attendu

L’est des Etats-Unis et du Canada essuyait encore lundi une tempête hivernale d’envergure, avec d’importantes chutes de neige conduisant à l’annulation de milliers de vols, et plaçant certaines provinces canadiennes sous le coup d’une alerte au blizzard.

Plus de 1.700 vols domestiques et internationaux ont été annulés lundi soir, en plus des 3.000 de la veille, selon le site de suivi des vols FlightAware.

De larges zones des provinces du Québec et de l’Ontario au Canada ont été placées en alerte blizzard selon le site d’information météo du gouvernement canadien. A Toronto, jusqu’à 60 cm de neige est attendu, a tweeté Anthony Farnell, météorologue en chef de la chaîne de télévision canadienne Global News.