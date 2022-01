Open d’Australie: Elise Mertens rejoint le deuxième tour et affrontera la Roumaine Begu

Elise Mertens s’est qualifiée pour le deuxième tour de l’Open d’Australie de tennis, première épreuve du Grand Chelem de la saison, en battant la Russe Vera Zvonareva, 37 ans, 91e mondiale, mardi.

La numéro 1 belge, 26 ans, 26e mondiale, s’est imposée en 2 sets (6-4; 7-5) et 1 heure 53 minutes de jeu face à la Moscovite, ancienne numéro 2 mondiale et finaliste à Wimbledon (2010) et à l’US Open (2011).