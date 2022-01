Météo: un brouillard épais en matinée et quelques éclaircies l’après-midi

Le temps sera sec mais gris, avec en matinée des nuages bas et du brouillard local, surtout sur l’ouest, le nord-est et l’Ardenne où il sera épais et tenace, prévient mardi l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima s’échelonneront entre 2°C et 7°C.

L’après-midi, quelques éclaircies parviendront à se faufiler à travers la grisaille, principalement dans la moitié sud. En soirée, le ciel sera partagé entre des éclaircies parfois larges et des champs de nuages bas. Localement, du brouillard givrant pourra se former. Il fera plus froid à cause des éclaircies, avec des minima de +2°C à -3°C. Le vent sera faible puis parfois modéré.