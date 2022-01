Nombre record de projets d’investissements étrangers en Flandre en 2021

La Flandre a attiré l’an dernier 295 nouveaux projets d’investissement étranger, représentant 6.233 nouveaux emplois potentiels, deux records, a annoncé mardi le ministre-président flamand Jan Jambon sur la base de chiffres de Flanders Investment & Trade (FIT), le pendant flamand de l’Awex. Le Brexit a entraîné un nombre record d’investissements britanniques.

Les Etats-Unis, avec 64 projets, sont le plus gros investisseur dans le nord du pays, suivi par le Royaume-Uni, avec 49 projets d’investissement. Pour 30 de ces 49 projets, le Brexit est à l’origine de la décision d’investir en Flandre. Depuis 2016, 95 entreprises étrangères ont décidé d’investir en Flandre pour se protéger du Brexit, ce qui a donné lieu à la création de 3.097 nouveaux emplois et à un investissement cumulé de 2,21 milliards d’euros. M. Jambon attribue ce succès à la «localisation stratégique» de la Flandre et à son «expertise logistique».