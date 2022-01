Le CD&V veut lier la pension à l’espérance de vie

La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) devrait présenter très prochainement ses propositions pour la deuxième phase de sa réforme portant sur les règles pour l’accès à la pension, le bonus pension, la pension à temps partiel...

Lundi, le CD&V a décidé de donner un coup d’accélérateur aux travaux de la ministre sur la deuxième phase de sa réforme des pensions, rapportent L’Écho et plusieurs quotidiens flamands mardi. Les chrétiens-démocrates flamands mettent sur la table certaines propositions qui ne sont pas reprises dans les cartons de la réforme socialiste. Pour le CD&V, il faudrait ainsi mettre davantage l’accent sur le deuxième pilier (les pensions complémentaires des entreprises) et établir un lien plus étroit avec, d’une part, le nombre d’années travaillées, et d’autre part, l’espérance de vie.