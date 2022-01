Un garçon de 4 ans retrouvé mort: l'homme arrêté avait déjà été condamné pour maltraitance

Dave De Kock a été appréhendé vers 14h15 lundi sur base d’un signalement d’une situation suspecte, et auditionné dans la foulée. Dave De Kock avait été condamné en février 2010 par le tribunal correctionnel de Turnhout à 10 ans de prison pour des faits de maltraitance envers un enfant ayant provoqué la mort d’un bambin de deux ans. «Il a purgé sa peine qui a pris fin en décembre 2018», a précisé le parquet.

Le trentenaire sera maintenant vraisemblablement accusé de l’enlèvement et du meurtre de Dean Verberckmoes. Il sera à nouveau interrogé aux Pays-Bas et la justice belge demandera ensuite sa remise via un mandat d’arrêt européen.