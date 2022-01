Bic se lance dans le tatouage semi-permanent avec l'acquisition d'Inkbox

Inkbox s'est spécialisée dans le développement de tatouages avec une durée de vie d'une à deux semaines en moyenne et dispose d'un portefeuille de plus de 10.000 tatouages semi-permanents. Le tatouage, réalisé à l'aide d'une encre à base d'une variété de plante appelée génipa, imprègne la peau pendant une heure avant d'apparaître progressivement dans les 24 heures suivantes, et dure le temps nécessaire à la régénération naturelle de la peau.

La société a également développé un feutre à tatouage.