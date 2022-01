Open d’Australie: David Goffin prend la porte dès le premier tour, sèchement battu par Evans

Il fallait un petit miracle pour David Goffin (45e), tout juste remis d’une nouvelle blessure au genou gauche, pour arriver à battre, ce mardi à Melbourne, un Dan Evans (24e), lui bien en jambes. Et le miracle n’a pas eu lieu sur le court nº13. Le nº1 belge a bien pu jouer la rencontre, ce qui est une première bonne nouvelle après son abandon de jeudi dernier contre un autre Britannique, Andy Murray, mais c’est à peu près tout : défaite sur le score de 6-4, 6-3, 6-0 en 1h48. Et c’est surtout insuffisant pour revendiquer quoi que ce soit, à ce niveau.

Goffin aura fait illusion jusqu’à 4-4 dans le premier set, avant de concéder 5 jeux d’affilée et de glisser, lentement, mais sûrement vers la première porte de sortie de cet Open d’Australie 2022 ! Il s’agit déjà de sa 5e défaite d’affilée au premier tour d’un Grand Chelem, évidemment le pire bilan de sa carrière. Il n’a plus remporté un match en Major depuis sa victoire au 3e tour de l’US Open contre le Serbe Krajinovic. Ça remonte déjà au 4 septembre 2020. Pratiquement le début de 16 longs mois d’errance, entre pandémie et blessures, pour un Liégeois qui en perdu son latin tennistique, sa confiance et sa place parmi les meilleurs joueurs du circuit (NDLR : il était 7e mondial en 2017).