Footbelgate: Hein Vanhaezebrouck payé en partie au noir à La Gantoise?

Le coach des Buffalos aurait notamment reçu 283.750 euros au noir via des constructions montées à l’époque par son agent Mogi Bayat. Néanmoins, Vanhaezebrouck ne figure pas sur la liste des 57 suspects renvoyés devant la justice dans le cadre de cette enquête. Il s’agit ici de fraude fiscale et cela relève de la compétence des autorités fiscales.

À lire aussi Plus de trois ans plus tard, le Footbelgate continue de secouer le football belge: retour sur les dates marquantes de cette grande enquête

Une partie du salaire de Vanhaezebrouck aurait été versée au noir entre 2014 et 2017, via des rapports de scouting fictifs et des commissions falsifiées sur les transferts, système prétendument mis en place par Bayat. En outre, les enquêteurs ont trouvé dans les locaux de Bayat une autre facture de 2 788 euros provenant d’une jardinerie de Charleroi. L’enquête a montré que les 54 pièces de matériel de jardin, dont des pots, du terreau et du fumier, étaient destinées à Vanhaezebrouck et devaient être livrées à Gand.