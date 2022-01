David Goffin, éliminé d’entrée à l’Open d’Australie: «Je doutais sur tous mes coups, c’est ultra-décevant»

Très, très déçu, c’est un David Goffin à la mine basse qui s’est présenté à la presse après sa nouvelle défaite au premier tour de l’Open d’Australie (6-4, 6-3, 6-0 contre le Britannique Dan Evans).

« Dès le début du match, j’étais en mode survie » raconte le nº1 belge. « Il a d’abord fallu s’habituer au vent, j’ai tenu jusqu’à 4-4, puis après je rate complètement un jeu de service qui m’a fait très mal. Et lui a commencé à mieux jouer… Moi, par contre, je doutais sur tous mes coups. J’ai fini par perdre le fil de la rencontre, par perdre ma combativité, par retomber dans mes travers… Je me battais contre mes pensées et plus contre l’adversaire : je n’ai pas su gérer mes émotions, c’est ultra-décevant. »